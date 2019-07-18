Чатують і вдень, і вночі. Бойовики накривають ЗСУ прицільним вогнем

На передовій сьогодні без втрат. За 17 липня ворог 15 разів обстріляв позиції Збройних сил, усі атаки – прицільні. Застосували російські окупанти і заборонену Мінськими домовленостями зброю. Це сталося на Луганському напрямку. З міномету калібру 82 мм півгодини ворог бив з окупованого Молодіжного, решта обстрілів припали на Донецький напрямок.

Розібрати бетонні ангари авдіївської промзони та вивести українських військових на вогонь у відповідь, завдання проросійських бойовиків на цій ділянці фронту кілька років незмінне.

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Все робиться для відпрацювання ворожих снайперів. Терористи засікають з яких вогневих точок ведеться вогонь, готують снайперську позицію і чатують.

Будь-який рух у бійницях і бойовики миттєво відкривають вогонь. Чатують за українськими позиціями цілодобово і вдень, і вночі. Гатять досить прицільно.

Так було напередодні до обіду, коли з періодичністю 15-20 хвилин бійниці військових приймали снайперський удар. Захід сонця також не привід для перерви у снайперській роботі.

Для захисту армійців на передовій розроблена ціла система спостереження за ворогом. Польовий перископ добре захищає не лише від снайперського вогню, а і від РПГ.

Одиночними пострілами бойовики відвертають увагу військових від облаштування ворожих позицій, але відповідь отримують негайно.

Нагадаэмо, ЦВК не формуватиме спеціальні виборчі дільниці для голосування військових на лінії розмежування.

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