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Чекати іноземної чи випускати самим. Яку стратегію вакцинації обирає Україна

Міністр Максим Степанов підтвердив, що Україна отримає 12 млн доз вакцини від коронавірусу. Цього вистачити на 6 млн населення – адже потрібно два введення препарату. Поставки почнуть у лютому.

Вакцина AstraZeneca британсько-щведської компанії за інформацією виробника ефективна на 76%. Американський Novavax – на 89%.  Домовлялося про ці препарати британське агентство Crown Agents. Але й держава планувала купити майже 2 млн доз китайської вакцини CoronaVac.

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У компанії-посередника Лекхім, що й постачатиме препарат, розповіли, що цю угоду ще не підтвердили. Була умова – ефективність 70%. А китайська вакцина дієва на трохи більше ніж 50%.

Ще 8 млн доз безкоштовно обіцяє міжнародна програма COVAX, зокрема Pfizer. Тобто на зараз Україна потенційно може вакцинувати 11 млн людей.

Власною квотою на закупівлю вакцин пропонує скористатися Польща. Ще один варіант, як пришвидшити вакцинацію від коронавірусу – запропонувати виробникам виготовляти препарати в Україні. Це хоче робити Лекхім, але не все так швидко.

Своєї готової вакцини Україна не має. Відомо про дві розробки. Одна від НАН, що буде в дуже довгостроковій перспективі. Та від групи дослідників, яких представляє Михайло Фаворов.

Він каже, що готовий починати випробування на людях, але держава досі не виділила на це гроші. Якщо ж з вакцинацією зволікати, то це загрожує не лише здоров’ю, а ще й ізоляцією України.

Оскільки вакцинуватися потрібно буде щороку, то вже нині треба подумати про довгострокову стратегію закупівлі препаратів. Адже коронавірус з нами не на один рік.

Старт вакцинації від коронавірусу в Україні

Міністерство охорони здоров’я анонсувало старт вакцинації проти коронавірусу в Україні 15 лютого. До цього часу до України має надійти 117 тис. доз препарату виробництва компанії Pfizer.

Наступний етап постачання вакцин від Covid-19 в Україну відбуватиметься з середини лютого до кінця червня. Очікується, що протягом цього періоду країна отримає вакцини від компанії AstraZeneka.

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