Чекають експертизи ДНК: поліція підозрює рідних у вбивстві 7-річної Марії Борисової

У селі Щасливе у Херсонській області поховали 7-річну Марію Борисову. Окрім того, правоохоронці заявили, що мають кілька підозрюваних із кола рідних вбитої дівчинки та жителів села. До 17 березня чекають результати ДНК-експертизи, які і можуть пояснити ситуацію та допомогти знайти убивцю.

Вбивство Марії Борисової

Нагадаємо, 7-річна дівчинка зникла 7 березня. Її шукали кілька днів правоохоронці, рідні та волонтери. Через чотири днів пошуків, загиблу знайшли зі слідами згвалтування та насильницької смерті на одному з подвір’їв у мішку.