Чекають півдоби: на пунктах пропуску ажіотаж через повернення заробітчан додому

Черги знову скували кордони – на в’їзд до України з Польщі перед пунктами пропуску вишикувалися сотні автомобілів. Люди чекають по півдоби, щоб повернутися додому. Прикордонники кажуть – це передсвятковий ажіотаж, українці їдуть із заробітків на новорічні свята.

За добу пункт пропуску Ягодин на Волині перетнуло понад 4 тис. пасажирів, це вдвічі більше, ніж зазвичай. Та вже після різдвяних вихідних усі повертатимуться назад – тож черги будуть знову, і вже з нашого боку.

На межі з Польщею ажіотаж. На в’їзд до України – довжелезні черги – понад три сотні авто чекають перетину кордону перед міжнародним переходом Ягодин.

По той бік кордону черга простяглася на понад 8 км, лише за останню добу цей пункт пропуску перетнуло понад 4 тис. людей.

Пасажири одного мікроавтобуса понад 12 годин уже прочекали, щоб перетнути кордон. Люди повертаються із заробітків у Польщі, як і більшість у черзі. Кажуть, просувається вона дуже повільно, усі втомлені і хочуть чимшвидше дістатися додому.

– Працювали на роботі – підтримували польський бізнес. Додому, бо свято, сало, ковбаска, у гості посидіти і далі знов на працю, – розповідає Андрій, житель Шацька.

Один за одним у Польщу за заробітчанами їдуть автобуси, назад – заповнені вщерть.

– А що будемо робити, чим годувати сім’ї. Кожен хоче щось собі заробити і одягнутися, і щось вдома зробити. Не з доброго дива ми їдемо туди, – каже Михайло, житель Рівного.

Та митники попереджають – головне з гостинцями не переборщити – усе, що важче за 50 кг і дорожче, ніж €500 євро на одного, доведеться декларувати.

– Продуктів харчування до 2 кг кожного найменування на одну особу. Пам’ятати, що якщо ви старенькій мамі хочете провезти умовно ліки якісь там, хондропротектори, то не більше п’яти упакувань на одну особу. Якщо у вас більше товару, бо у вас велика родина, таке теж буває, тому декларуєте товар і сплачуєте податки, – пояснює Валентина Черниш, речниця Волинської митниці.

Нині потік транспорту з Польщі через переходи зріс удвічі. Зважаючи на скупчення, прикордонники радять людям обирати пункти пропуску, які менш завантажені, аби черги не накопичувалися. Побачити це можна онлайн на сайті прикордонної служби.

– Комфорт починається не лише з прикордонників чи митників, це також принципи взаєморозуміння, взаємоповаги і солідарності один до одного… Від суміжної сторони з’явилися нові правила і вони досить звертають увагу на громадян України, – каже прикордонник Тарас Моржинський.

Щоб швидко перетнути кордон, українці повинні мати із собою страховий поліс, зелений Covid-сертифікат або негативний тест. Ажіотаж на пунктах пропуску триватиме аж до Нового року, кажуть прикордонники. А вже після свят – такі черги будуть з нашого боку на виїзд у Польщу.

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