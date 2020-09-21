Чекають по 6 діб без туалетів і їжі. На кордоні з Угорщиною величезні черги

Величезні черги на Закарпатті перед пунктом пропуску Лужанка на українсько-угорському кордоні. Люди, щоб потрапити в Угорщину, чекають по шість діб.

В жахливих умовах, без вбиралень і води, між купами сміття. Замість туалетів – кущі. Вмиваються на заправках при дорозі, їдять, що перепаде.

Наразі у черзі майже 350 легковиків та мікроавтобусів. В заторі й рейсові автобуси. До пандемії коронавірусу на Закарпатті діяло 11 пунктів пропуску, тепер лише 5.

Черга виникла ще й через поглиблений контроль з боку Угорщини. Їхні прикордонники довго і ретельно вивчають усі документи, які підтверджують право на в’їзд. Серед основних – дозвіл на проживання або роботу. Досі тут кордон за добу могло перетнути до трьох тисяч легковиків та мікроавтобусів. Тепер лише 600.

У вересні Державна прикордонна служба України посилено охороняє кордон з Білоруссю і продовжує проводити необхідні заходи безпеки.

Це роблять для того, щоб не допустити будь-яких провокацій, нестандартних ситуацій, зокрема незаконного перетинання кордону групами осіб.

Держприкордонслужба запевняє, що наразі ситуація на українсько-білоруському кордоні залишається контрольованою та стабільною.

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