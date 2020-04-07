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Факти / Відео / Україна

Чекають провокацій із моря та берега. Як зелені берети охороняють Азовське узбережжя

У зоні проведення операції об’єднаних сил випадків захворювання на Covid -19 не виявлено. Не було поки і вогневої активності російсько-окупаційних військ.

Тим часом Азовське узбережжя під охороною зелених беретів. Щодня прикордонники патрулюють берег поблизу лінії розмежування. Особлива увага так званим сліпим зонам, невидимим для стаціонарних пунктів технічного спостереження.

Торговельне судно заходить у Маріупольський порт. Ще кілька стоять на рейді. Прикордонники повинні повністю володіти ситуацією. Останнім часом катери ФСБ Росії підходять досить близько до українського берега.

Прикордонники не відкидають, що з боку противника можливі  провокації. Припускають навіть висадку ворожого десанту з моря або проникнення диверсійних груп з берега. Тому патрулюють узбережжя на американському позашляховику.

Факти ICTV раніше писали про те, що морська охорона посилила свою присутність в українських водах.

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