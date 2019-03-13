Чемпіонат в Буковелі з подолання перешкод з жінкою на шиї

Перші дні весни відзначились у Буковелі всеукраїнським турніром чоловіків. Учасники долали снігові кучугури і лід, тримаючи жінку на шиї, за спиною, і навіть у возику з сіном.

Чоловікам було важливо подолати якнайшвидше смугу перешкод . Жінкам же – втриматися та не впасти.

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Чоловіки довели своїм коханим, що вони дійсно сильна половина людства, яка вміє та може подужати будь-які життєві труднощі. А організатори сподіваються, що такі заходи залишаться в пам’яті, як учасників, так і вболівальників турніру.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Буковелі проходить фестиваль снігових скульптур.

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