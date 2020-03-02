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Через глобальне потепління до 2100 року 80% українських земель загрожує посуха

Наслідки глобального потепління в Україні відчуваються чи не найбільше. За дослідженнями експертів середня температура за останні 10 років у Європі зросла на 0,4 градуси, а в Україні на 0,6. Серед основних причин – велика кількість викидів вуглексилого газу, мала лісистість території, і недбале ставлення до природи.

Крім цього, науковці побачили ще одну значну проблему. Випаровування водних ресурсів зросло чи не вдвічі, а це означає, що рослини недоотримують необхідне зволоження. Аграрії півдня вже скаржаться, що без поливу не можуть виростити бодай якісь пристойні врожаї. Та й не лише південь уже страждає від посухи, агрогосподарства центральної України скаржаться на брак вологи. Деталі у сюжеті Сергія Силіна.

Нагадаємо, уперше в історії температура в Антарктиці піднялася вище 20 градусів.

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