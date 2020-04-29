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Через коронавірус онкохворі та люди з рідкісними хворобами залишилися без ліків

Без ліків та навіть без можливості їх вчасно завезти. Люди з онкологією та рідкісними захворюваннями намагаються достукатися до уряду, аби там згадали і про їхні проблеми. Адже через карантин вкрай проблематично доставити через кордон дорогі препарати, якими, приміром, онкохворих вводять у стан ремісії, аби зробити пересадку кісткового мозку.

До того ж МОЗ досі не спромігся купити ліки для таких пацієнтів за державними програмами, бо нині усі сили кинуті на боротьбу з коронавірусом. У благодійному фонді Таблеточки кажуть, що держава забарилася із життєво необхідними проектами. Не розпочато закупівлю ліків для людей із онкологією та рідкісними захворюваннями. Докладніше у сюжеті Ольги Чайко.

Нагадаємо, онкохворі просять МЗС дозволити їм виїзд закордон для лікування.

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