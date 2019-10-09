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Через масштабні викиди Україну визнали несприятливою для життя

Американські екологи визнали Україну несприятливою для життя. Зі 180 країн світу, на початку року ми зайняли 109 сходинку. Через масштабні викиди у атмосферу шкідливих речовин, а саме вихлопних газів від автівок Україна задихається.

Транспорт, підприємства, теплоелектростанції – найбільші забруднювачі повітря. Щоденно вони викидають в атмосферу майже 15 тис. тонн шкідливих речовин по всій Україні. Понад 70% – це вихлопні гази автомобілів.

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Фура, автобус чи скутер при спаленні пального викидає в повітря десятки кубометрів шкідливих сумішей щодня. Утім рівень їх концентрації, при спаленні, можна зменшити за допомогою сучасних фільтрів.

Зазвичай вихлопи майже не помітні, хоча дедалі частіше на дорогах видно авто з густим димом.  Такі гази шкодять довкіллю і здоров’ю людини.

Раніше кількість вихлопних газів вимірювала Державтоінспекція та екоінспекція. Контролювали насамперед стан маршрутних таксі та автобусів, якщо були порушення, штрафували.

Та після поліцейської реформи у листопаді 2015 року Держекоінспекцію позбавили права на перевірку.

Вже у серпні 2019 року уряд ухвалив рішення поступово її ліквідувати. На заміну буде створено природоохоронну службу, що стежитиме за станом довкіллям та здоров’ям населення.

Нагадаємо, у Маріуполі рівень викидів в атмосферу від металургійних комбінатів в десятки, а то і в сотні разів перевищує європейські норми.

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