Через нові озброєння: у НАТО готуються до нападу РФ

Північноатлантичний Альянс готує новий план захисту своїх членів від військової агресії з боку Російської Федерації.

Конфіденційну стратегію міністри оборони країн-членів НАТО мають узгодити вже на найближчій зустрічі у Брюсселі.

Документ спрямовано на підготовку до атак в Балтійському і Чорноморському регіонах.

Крім того, розглядаються можливість нападу Росії у кіберпросторі або із космосу.

В Альянсі переконані, що затвердження плану необхідне, оскільки РФ постійно розробляє нові системи озброєнь і розміщує війська біля кордонів НАТО.

Нагадаємо, раніше генсек Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг резюмував, що відносини між НАТО і Росією знаходяться в найгіршому стані з часів Холодної війни.

За його словами, у ситуації, що склалася провини Брюсселя немає, а відповідальність несе виключно Москва.

Столтенберг додав, що Кремль зобов’язаний налагодити діалог, в який Альянс готовий вступити в будь-який момент.

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