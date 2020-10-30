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Через підвищення тарифів на електроенергію в Україні зростуть ціни на продукти

В Україні ставка РАБ-тарифів (стимулючого тарифоутворення) з 2021 року підвищиться вдвічі.

Ріст з 3% до 6% ставки ініціювала в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.

Експерти пояснюють, що за відновлення мережі українські обленерго отримують відсоток компенсації від держави, а фактично від споживачів.

Однак 70% обленерго належать приватному монополісту – зростання ставки допоможе йому за рахунок користувачів додатково заробити 10 млрд гривень.

Досить сильно від цього можуть постраждати аграрії, які через подорожчання електроенергії прогнозують подорожчання собівартості продукції.

Поки весь світ шукає шляхи, щоб підтримати виробника, Україна підтримує монополіста. Більше того, українська електроенергія вже дорожча за європейську.

– Український агропромисловий комплекс формує 10% ВВП країни, це 40 відсотків усіх товарів на експорт. Тож такими необґрунтованими рішеннями уряд стріляє сам у себе, – розповів Іван Слободянник.

Підприємець із Чернігівщини Сергій Берестовий повідомив, що подорожчання триває три останні місяці.

– У липні у нас була вартість електричної енергії на підприємстві –  2 гривні 83 копійки. В серпні  –  3.01. У вересні – 3.25. У жовтні побачимо. Але стає смішно, коли розумієш, що у Франції електрика набагато дешевша.

Частішають випадки переведення бізнесу до сусідньої Польщі.

Зростання тарифів не лише погіршує умови ведення бізнесу, це фактично втрата конкурентноздатності  українського виробника, закриття виробництв та звільнення тисяч працівників. Тож підприємці закликають уряд цього не робити.

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