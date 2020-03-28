Через спалах коронавірусу на Рівненщині заблоковано ціле село

Через спалах коронавірусу на Рівненщині заблокували ціле село. Усі виїзди з населеного пункту перекрили правоохоронці.

Місцевих не випускають, а машини тих, хто хоче заїхати чи доставляє продукти – ретельно дезінфікують. У Тинному вірус виявили лише тоді, коли в районну лікарню надійшли експрес-тести.

Докладніше про ситуацію дивіться у сюжеті Катерини Курбанової.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як люди на Луганщині дотримуються карантину та чи захищені військові.

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