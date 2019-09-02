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Через ураган Доріан загинув 7-річний хлопчик

Швидкість вітру Доріана становить майже 290 кілометрів за годину – це найпотужніший ураган в Америці з 1980 року.

У чотирьох американських штатах, а саме: Джорджії, Флориді, Північній та Південній Кароліні – оголосили евакуацію, та не всі люди погодилися на евакуацію.

Потужний вітер вивертає пальми в різні боки вже на Багамах. Там уже загинув семирічний хлопчик, він потонув, коли родина спробувала перебратися в інший будинок. Його сестра теж зникла безвісти.

Нині в зоні ризику і жителі штату Флорида. Саме туди рухається руйнівна стихія. Люди з островів надсилають відео-попередження.

Читайте: Ураган Доріан може стати найпотужнішим в історії – Трамп

Уздовж узбережжя Флориди ризик руйнувань найбільший. У дев’яти округах розпочалася обов’язкова евакуація. Виїхати мають понад 800 тис. жителів.

Президент США Дональд Трамп через ураган перервав європейське турне. Він переконаний, руйнування перевищать найгірші прогнози. Бо наробити лиха стихія може не в одному штаті.

Завтра Доріан очікують на берегах Сполучених Штатів. Штиль змінить тропічний шторм. Стихія має пройтися вздовж берегової лінії, а далі ослабнути. Але на всі 100% поведінку урагану синоптики передбачити не можуть.

До слова, як виглядає ураган Доріан – вражаюче відео з космосу.

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