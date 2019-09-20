Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Через величезні борги водоканалу у Миколаєві боржникам масово відрізають труби

Миколаївський водоканал радикально відключає боржників від води. Злісним неплатникам, які мають відшкодувати від 1 до 50 тис. грн, пломбують крани, блокують каналізацію та навіть відрізають трубу підключення до магістралі. Загалом жителі Миколаєва заборгували водоканалу майже 100 млн грн. У свою чергу підприємство винне за електроенергію, що загрожує відключенням води усьому місту.

Слюсарі водоканалу відключають воду абонентам-боржникам. Мешканка будинку на вулиці Ізмалкова не платила за воду 15 років і заборгувала 34 тис. грн. Після попередження слізно обіцяла погасити борг за два тижні. Минув місяць і тепер вона навіть хвіртку не відчиняє.

Дивіться: Жителі Гвардійського та Черкаського на Дніпропетровщині вже два тижні без води

Щоб повернути воду, жінці доведеться повернути борг. А ще заплатити 3 тис. гривень – за відключення і підключення. Слюсарі вирізали частину труби, що веде від магістралі до будинку.

Радикальне відключення – найдієвіший спосіб впливу на боржників. Більшість миттєво гасить борги, щойно з’являється екскаватор і трактор.

З травня, відколи закон дозволяє відключення від води, понад 50 разів фахівці водоканалу перекривали воду у приватних садибах та понад 100 разів блокували каналізацію у квартирах.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив Олександра Стадніка головою Миколаївської обласної державної адміністрації.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Що відомо про Олександра Стадніка – нового голову Миколаївської ОДА
Зеленський призначив Стадніка головою Миколаївської ОДА
Потрійне вбивство у Миколаєві: поліція затримала підозрюваного
У Миколаєві розстріляли працівників АЗС – поліція оголосила спецоперацію Сирена
Автопідстава у Миколаєві: дівчина стрибнула під колеса авто
Жителі Гвардійського та Черкаського на Дніпропетровщині вже два тижні без води
Унікальні розвідні мости Миколаєва потребують ремонту
Cтріляють у лобове скло: чому нападають на водіїв комунального транспорту

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка