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Факти / Відео / Україна

Через зупинку блоків АЕС Україна може втратити тисячі працівників та мільярдні прибутки

Скандал навколо суттєвого скорочення виробництва атомної енергії на користь дорожчої теплової та зеленої набирає обертів. З проханням не зупиняти блоки АЕС і не скорочувати її генерацію звернулася до президента, прем’єра та парламенту громада міста Вараш. Це – місто-супутник Рівненської атомної станції.

Практично в кожній родині там є хтось, хто працює на АЕС. Йдеться про майже 8 тис. людей, які тепер хвилюються за своє майбутнє. А держава, за підрахунками рівненських атомників, втратить понад 3,5 млрд грн прибутку.

А ще держава втратить частину цінних кадрів, які поїдуть шукати кращої долі за кордон. Загалом в державному Енергоатомі 34 тис. фахівці. У всій приватній відновлюваній енергетиці – до тисячі. Та поки ані прем’єр-міністр, ані очільниця Міненерго так і не може пояснити, чому Кабмін діє на догоду приватному енергетичному монополісту. Подробиці – у сюжеті Оксани Михайлової.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що 14 травня загальна потужність атомних енергоблоків в Україні впала до історичного мінімуму в 6 780 МВт.

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