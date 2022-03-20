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Черга вантажівок на десятки кілометрів: як активісти в Польщі блокують фури до РФ

Катерина Курбанова

Українські активісти у Польщі поновили блокаду фур, які, попри санкції, тишком вантажать європейські товари та прямують до Білорусі та РФ.

Це вже друга спроба достукатися до посадовців Євросоюзу, аби ті заборонили торгівлю з країною-агресоркою.

Блокування російських та білоруських вантажівок відбувається біля пункту пропуску Кукурикі–Козловичі на кордоні Польщі та Білорусі.

За день черга вантажівок, яким не дозволяють перетнути кордон, сягнула майже 40 кілометрів. Шлях їм перекривають сотні активістів.

Протягом майже місяця, попри санкції, вантажівки везли для країни-агресорки товари з усієї Європи. Українці вже намагалися завадити таким постачанням, але втрутилася польська поліція.

Тож напередодні до українських активістів доєдналися вже й колеги з Польщі. У 40-кілометровій черзі вже зібралися тисячі вантажівок.

Як зазначають активісти, заблоковані фури переважно везуть товари з Франції, Італії та Німеччини. Вони закликають не мовчати українську діаспору в цих країнах.

– Якщо ви не хочете це для себе зробити, зробіть це для тих, хто зараз сидить у підвалах в Маріуполі, в Ізюмі, в інших містах. Для армії, яка сьогодні воює для нас із вами, – закликали учасники акції.

Люди принесли плакати із вимогами до Євросоюзу припинити торгівлю з РФ та не бути спонсорами вбивць дітей та мирних жителів України.

– Дорогі європейські парламентарі, європейські лідери, допоки ми з вами тут говоримо, допоки відкритий цей кордон, в Україні продовжують помирати люди, продовжують помирати діти. Тому ми, українські жінки, звертаємося до вас: закрийте, будь ласка, кордон. Це надзвичайно важливо, адже покаже усьому світу, що ці санкції не марні, і ви дійсно нас підтримуєте, – закликала учасниця акції протесту Ірина Земляна.

На акцію протесту Польща вже відреагувала. Слово – за рештою учасників Європейського Союзу.

– Як результат цих протестів на кордоні цієї блокади виступив прем’єр Польщі і сказав, що він вже офіційно звертається до Європейської комісії з вимогою, щоб вона заборонила торгівлю між ЄС та РФ. Тому треба дотискати, треба далі стояти так, як стоять ті фури там, – розповів учасник акції Євген Клімакін.

Учасники блокади запевняють, що акція є безстроковою, аж поки Євросоюз не припинить торгівлю з вбивцями.

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