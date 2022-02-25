Чергова брехня Кремля: Путін зробив цинічне звернення до ЗСУ

Президент держави-агресора РФ Володимир Путін, який не перестає вбивати і гнати своїх солдат на вірну смерть, убиває українців, руйнує наші міста та села та віроломно захоплює Україну, зробив чергову цинічну та зневажливу заяву.

Він закликав українських військових “брати владу у свої руки”, щоб скинути нинішню владу.

Російські пропагандисти і Путін прагнуть показати вигадану реальність, де українці нібито радо зустрічають російських окупантів.

Натомість Путін не говорить, що вся Україна об’єдналася у боротьбі з Кремлем і загарбниками. Президент РФ вигадав, що російські війська ведуть бої не зі збройними силами України, а начебто з загонами націоналістів.

Весь світ засуджує російську агресію та закликає очільника Кремля Володимира Путіна до миру. Люди багатьох країн вийшли на протести з синьо-жовтими прапорами, щоб висловити підтримку Україні.

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