Черги до перукарів та пікніки. Послаблення карантину у Франції

Франція готується до наступного етапу послаблення карантину. Вже з 2 червня нарешті на повну відкриються ресторани. Також, залежно від ситуації з коронавірусом, розглядатимуть перспективи на туристичний сезон.

Ну, а поки французи насолоджуються парками, літніми терасами та салонами краси. Медичні маски залишилися обов’язковими в громадських місцях. Проте цим правилом вже багато хто нехтує.

Найбільше від першого етапу виходу з карантину французи чекали відкриття шкіл, парків і перукарень. Тому в перший тиждень потрапити на стрижку було практично неможливо.

Нагадаємо, 18 травня у Франції відновили заняття у низці шкіл. Близько 4 тис. закладів освіти, що знаходяться у так званій зеленій зоні, де зафіксовано найменше випадків коронавірусу, відкрили для занять 150 тис. учнів шостих та п’ятих класів. Проте відвідування школи дозволяється лише за наявності маски.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.