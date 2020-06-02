Черги до перукарів та пікніки. Послаблення карантину у Франції
Франція готується до наступного етапу послаблення карантину. Вже з 2 червня нарешті на повну відкриються ресторани. Також, залежно від ситуації з коронавірусом, розглядатимуть перспективи на туристичний сезон.
Ну, а поки французи насолоджуються парками, літніми терасами та салонами краси. Медичні маски залишилися обов’язковими в громадських місцях. Проте цим правилом вже багато хто нехтує.
Найбільше від першого етапу виходу з карантину французи чекали відкриття шкіл, парків і перукарень. Тому в перший тиждень потрапити на стрижку було практично неможливо.
Нагадаємо, 18 травня у Франції відновили заняття у низці шкіл. Близько 4 тис. закладів освіти, що знаходяться у так званій зеленій зоні, де зафіксовано найменше випадків коронавірусу, відкрили для занять 150 тис. учнів шостих та п’ятих класів. Проте відвідування школи дозволяється лише за наявності маски.