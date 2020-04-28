Черги до стоматологів і перукарів: Європа починає скасовувати карантин

Кількість нових випадків зараження коронавірусом у світі потроху спадає. За 27 квітня виявили на 5 тис. хворих менше, ніж 26 квітня. Загальна кількість інфікувань вже перевищила 3 млн. Померли майже 212 тис. людей, вилікувалися – близько мільйона. Чимало країн починають послаблювати карантинні обмеження.

Австралія напередодні офіційно почала відкривати пляжі для відвідувачів. Зокрема, всесвітньовідомий серед серфінгістів Бонді-біч у Сіднеї. Любителі хвиль почали заповнювати його просто на світанку.

У Швейцарії напередодні запрацювали перукарні, стоматологічні кабінети та садові центри. Тепер там цілі черги на стрижку та до дантиста.

Поетапне скасування обмежень почала Грузія. Там тепер знову їздять таксі та приватні легковики, запрацювали сільськогосподарські ринки. Докладніше у сюжеті Оксани Лотоцької.

Нагадаємо, президент Єгипту Абдул Фаттах Ас-Сісі продовжив надзвичайний стан у країні ще на три місяці.

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