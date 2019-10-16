Черги і руїна. На Закарпатті два пункти пропуску перетворилися на довгобуди

Два закарпатські пункти пропуску на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною – Ужгород і Лужанка – роками довгобуди. У першому – суцільний безлад уже п’ятий рік. З одного боку переходу – будмайданчик, щебінь, арматура і техніка, що іржавіє. З іншого – однією смугою рухаються машини. Тут ніде попити кави чи пообідати, а люди у чергах чекають по півдоби.

Євросоюз у 2013 виділив понад €4,5 мільйони на їхню модернізацію. Та її не зроблено досі.

Європейці зажадали повернення грошей. Тоді митники запевнили: реконструюють переходи на кордоні за державний кошт. Та Кабмін гроші виділяти не поспішає.

Торік частина з необхідної суми надійшла лише восени. Будівельники зробили тільки те, що встигли до морозів і завершення бюджетного року. Цьогоріч фінансування ще немає.

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Зведені об’єкти не законсервовані і вони руйнуються. Люди обурені безладом на кордоні і мріють про комфортні умови.

До слова, слідчі ДБР розпочали досудове розслідування щодо митників, які дозволили вивезти за кордон €650 тис.

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