Черги на тестування зростають щодня – коли пандемія коронавірусу піде на спад

Насправді померлих від коронавірусу, зокрема в Ухані, може бути не 2,5 тис., а в 17 разів більше – 42 тис. Зокрема, про це свідчать місцеві жителі. Заявляють, що епідемія почалась ще у вересні і багато людей просто не отримували медичної допомоги і помирали вдома. Щодня родичам видавали і ще й досі продовжують видавати по 500 урн з прахом померлих.

Але поки довести це складно, бо Китай ретельно приховує інформацію. Про це свідчить значно більша кількість смертей у світі. Загалом, від Covid-19 померло вже 38 тис. людей, у Європі – 26 тис., 19 тис. з них в Італії та Іспанії.

Схоже, що людство дуже недооцінило загрозу коронавірусу. Про ситуацію у світі – у репортажі Наталії Луценко.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що США виділили $2 трлн малозабезпеченим людям на карантин.

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