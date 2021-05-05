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Черги на транспорт і жодного напливу в ТРЦ: як Київ виходить з локдауну

Починаючи з 1 травня, у Києві припинили дію карантинних обмежень. Після локдауну столиця повертається до звичного ритму життя.

З’явилися звичні черги на громадський транспорт, особливо у спальних районах. Наповну запрацювали ресторани, кафе, ТРЦ та спортзали.

Уже п’ятий день у Києві громадським транспортом можна користуватися без спецперепусток.

Однак у перший робочий день після великодніх вихідних пасажири столичного метрополітену помітного збільшення пасажиропотоку не помітили.

– На початку локдауну, коли ввели спецперепустки, кількість людей сильно відрізнялася, але через тиждень вже не було.

Аналогічна ситуація і в столичних ТРЦ: шаленого напливу відвідувачів за перші травневі дні власники магазинів ще не відчули.

Починаючи з 5 травня, виходять із дистанційного режиму навчання столичні школярі.

У КМДА вже анонсували повернення шкільного харчування, а також послаблення маскового режиму. Натомість температурний скринінг як учнів, так і вчителів залишається.

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