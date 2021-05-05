Черги на транспорт і жодного напливу в ТРЦ: як Київ виходить з локдауну
Починаючи з 1 травня, у Києві припинили дію карантинних обмежень. Після локдауну столиця повертається до звичного ритму життя.
З’явилися звичні черги на громадський транспорт, особливо у спальних районах. Наповну запрацювали ресторани, кафе, ТРЦ та спортзали.
Уже п’ятий день у Києві громадським транспортом можна користуватися без спецперепусток.
Однак у перший робочий день після великодніх вихідних пасажири столичного метрополітену помітного збільшення пасажиропотоку не помітили.
– На початку локдауну, коли ввели спецперепустки, кількість людей сильно відрізнялася, але через тиждень вже не було.
Аналогічна ситуація і в столичних ТРЦ: шаленого напливу відвідувачів за перші травневі дні власники магазинів ще не відчули.
Починаючи з 5 травня, виходять із дистанційного режиму навчання столичні школярі.
У КМДА вже анонсували повернення шкільного харчування, а також послаблення маскового режиму. Натомість температурний скринінг як учнів, так і вчителів залишається.