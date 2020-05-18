Черги на зупинках та заповнені дитячі майданчики – як Київ виходить з карантину

Київ оживає, але поступово. В одній із найвідоміших мереж – зачинено. Всередині триває ремонт, а про плани підприємці не розповідають. Зачинені ятки, де раніше варили каву.

Бізнес виживає як може, – кажуть у кримсько-татарській кав’ярні у центрі столиці. За час карантину там довелося скоротити дві третини персоналу, бо замовлень уп’ятеро, якщо не удесятеро менше, ніж раніше. Комусь із працівників запропонували стати кур’єром. І взяли в оренду електрокар.

Нині заклад уже має борг за оренду, – каже його власник. Допомоги від держави він не чекає, бо переселенці, як правило, мають не найкращу кредитну історію. Тож поки зібрав усі документи для відкриття літньої тераси. Докладніше про те, як оживає Київ, дивіться у сюжеті Ольги Чайко.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як працюватимуть кінотеатри, магазини та банки.

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