Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Черги на зупинках та заповнені дитячі майданчики – як Київ виходить з карантину

Київ оживає, але поступово. В одній із найвідоміших мереж – зачинено. Всередині триває ремонт, а про плани підприємці не розповідають. Зачинені ятки, де раніше варили каву.

Бізнес виживає як може, – кажуть у кримсько-татарській кав’ярні у центрі столиці. За час карантину там довелося скоротити дві третини персоналу, бо замовлень уп’ятеро, якщо не удесятеро менше, ніж раніше. Комусь із працівників запропонували стати кур’єром. І взяли в оренду електрокар.

Нині заклад уже має борг за оренду, – каже його власник. Допомоги від держави він не чекає, бо переселенці, як правило, мають не найкращу кредитну історію. Тож поки зібрав усі документи для відкриття літньої тераси. Докладніше про те, як оживає Київ, дивіться у сюжеті Ольги Чайко.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як працюватимуть кінотеатри, магазини та банки.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Коли наземний транспорт Києва почне працювати без обмежень – у КМДА назвали дату
Коли наземний транспорт Києва почне працювати без обмежень – у КМДА назвали дату
Карантин в Україні: що відбувається 18 травня
Карантин в Україні: що відбувається 18 травня
Кому відключать гарячу воду у Києві під час другого етапу гідравлічних випробувань
Кому відключать гарячу воду у Києві під час другого етапу гідравлічних випробувань
Київ має стати гарантом збереження заводу Антонов – Віталій Нестор
Київ має стати гарантом збереження заводу Антонов – Віталій Нестор
Оренда житла в Києві: чи варто очікувати зниження цін восени
Оренда житла в Києві: чи варто очікувати зниження цін восени
Іспанія готується відкрити кордони для туристів наприкінці червня
Іспанія готується відкрити кордони для туристів наприкінці червня
Життя після карантину: як працюватимуть кінотеатри, магазини та банки
Життя після карантину: як працюватимуть кінотеатри, магазини та банки
Послаблення карантину в Україні: коли запрацює транспорт і скільки ще носити маски
Послаблення карантину в Україні: коли запрацює транспорт і скільки ще носити маски

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка