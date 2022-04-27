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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Черги з автівок на єврономерах: чи змінилися правила перетину кордону

Наталя Жуковська Журналістка Факти ICTV

На українсько-польському кордоні – черги з автівок на єврономерах, які масово ввозять українці. Адже зараз можна не платити за них ані мита, ані більшості інших податків – крім пенсійного та військового збору.

Закон про податкове спрощення для імпорту ухвалили на період воєнного стану. Завдяки “нульовому” розмитненню українці економлять щонайменше 30% від вартості авто. Тож і везуть нині автівки до України всі кому не лінь. Чимало перекупів і саме через них у чергах стоїть і гуманітарка, і автівки для військових, заради яких цей закон і ухвалювали.

Чи змінилися правила перетину кордону – далі в матеріалі.

Черги у щонайменше 12 кілометрів – таку картину можна було спостерігати цими вихідними. Всі ці автівки  везуть в Україну під нульове розмитнення – самостійно та автовозами. Разом із ними в чергах вимушені стояти волонтери з гумдопомогою.

Законознавство ЄС не дозволяє створювати окремі коридори для таких перевізників, тож проблему вирішили з українського боку. Від понеділка автівки, які ввозяться для особистих потреб оформляють лише на певних пунктах пропуску. Відповідну інформацію в соцмережах розмістив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

  • На ділянці польського кордону: Угринів, Грушів, Смільниця, Устилуг;
  • На ділянці словацького кордону: пункт пропуску М. Березний;
  • На ділянці угорського кордону: пункти пропуску Давінкове, Косине.

Серед переліку пункту пропуску Медика – Шегині, де були черги, немає. Але і сюди їдуть всі. Більшість — машини на іноземних номерах, і дехто стоїть у черзі вже понад добу.

Волонтерка Богдана машину для українських військових переганяє з Німеччини. У довжелезній черзі таких, як вона, щонайбільше п’ятеро. Решта – переважно перекупи. Жінка обурюється – авто чекають на фронті. Водночас, як не просила,  ніхто чергою не поступається.

Серед тих, хто перевозить автівки, чимало жінок. Усі навідріз відмовляють говорити на камеру. І вперто твердять  – везуть не на продаж, а для себе.

Оформлення одного авто в середньому займає близько години. З 5 квітня, відколи закон про скасування мита на імпортні товари, куди входять й автівки, набув чинності, в Україну ввезли понад 14 тис. автівок. Чимало елітних, на яких заробляють ділки.

Верховна Рада вже незабаром планує зупинити безкоштовне розмитнення авто. Щоправда, машин для військових  зміни не стосуватимуться.

Самі ж волонтери кажуть – було б добре, щоб таки створили коридори для завезення гуманітарно-волонтерської допомоги, бо іноді час відіграє велику роль.

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