Черги зі швидких, хворі лежать у коридорах: на Київщині переповнені лікарні

У Київській області заповненість лікарень сягнула 89%. Пацієнтам критично не вистачає ліжок, хворих кладуть просто у коридорах, а карети швидкої стоять у чергах.

Через це місцева влада терміново перепрофільовує інші поліклініки. З 29 медзакладів Київщини, 10 – тепер займаються виключно коронавірусними пацієнтами.

Хотіли перепрофілювати і Київську обласну психоневрологічну лікарню № 2 у Ворзелі, але пацієнти та активісти не пустили комісію всередину.

– Йшлося про виділення окремих відділень, одного – двох. Для цього необхідно було розглянути, кого з пацієнтів можна перевести в Глеваху, – запевняє голова департаменту охорони здоров’я КОДА Олена Єфименко.

Активісти стверджують, що лікарня не придатна до прийому коронавірусних пацієнтів, у ній бракує кисню, апаратів ШВЛ, моніторів для пацієнтів та медиків, які б зголоситися працювати із Covid-19.

Але найбільше медиків турбує доля пацієнтів лікарні, яких там майже 300 осіб. Серед них є і соціально незахищені верстви населення, які можуть опинитися на вулиці.

За словами представниці київської обласної адміністрації, після перепрофілювання лікарня могла б отримати додаткове фінансування.

Для цього треба було б укласти договір з НСЗУ, але персонал каже, що немає ніяких гарантій, що лікарню переоблаштують під ковідну.

Вони бояться, що заклад просто намагаються захопити, адже за неофіційною інформацією, на цій території хочуть побудувати інший медичний кластер.

Головний лікар переконує, що лікарня готова надати додаткове приміщення, де могли б розмістити 200 ліжок. Але з невідомих причин, облдержадміністрація цей варіант не розглядала.

За оновленою інформацією МОЗ, Київська область та столиця перебувають у червоній зоні адаптивного карантину.

До неї також увійшли Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.

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