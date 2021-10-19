Червона зона в регіонах: ліжок і кисню не вистачає, ситуація вкрай критична

Як пройшов перший день перебування в червоній зоні епідемічної безпеки в регіонах, які до неї потрапили, дізнавалися журналісти Фактів ICTV.

Одеська область

Перший день локдауну в Одесі пройшов майже без порушень. Хіба що поліцейські оштрафували декілька магазинів за недотримання епідемічних вимог. Втім, громадський транспорт, який повинен перевозити жителів червоної зони, контролювати ще не почали.

Маршрутки міста переповнені, захисні маски одягають одиниці. В опорних лікарнях області заповнено 80% ліжок. В самій Одесі ситуація ще гірша.

– В Чорноморську розгорнуто спеціальний шпиталь для хворих на коронавірус. Туди ж відправляють і жителів Одеси, – розповіла директорка департаменту охорони здоров’я Одеської облдержадміністрації Наталя Одарій-Захар’єва,

За першу половину понеділка,18 жовтня, волонтери Корпорації монстрів видали родичам хворих одеситів 30 концентраторів. Ці люди після виписки ще довго потребуватимуть кисню.

– У чоловіка було уражено майже 90% легень. Ми довго чекали, коли нас приймуть до лікарні, тому що вдома залишати чоловіка було неможна, – розповіла Фактам ICTV мешканка Одеси Ольга.

Дніпропетровська область

На Дніпропетровщині по результатам засідання спеціальної комісії з надзвичайних ситуацій було вирішено відкрити у Дніпрі та Кривому Розі п’ять нових госпітальних баз – це понад 600 додаткових ліжко-місць.

– В області наразі біля 5 тис. ліжок, виділених під Covid-19 в 27 лікувальних закладах. Проте ситуація близька до критичної. Десять лікарень майже стовідсотково завантажені хворими, – розповів заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Володимир Орлов.

У реанімації обласної клінічної лікарні імені І.І. Мечникова людей втричі більше за норму.

– Кожного дня ставимо в палати нові і нові додаткові ліжка. В реанімації ситуація взагалі жахлива. Щодобово витрачаємо по 2,5-3 тис. тон кисню. Це вже стало нормою, – говорить генеральний директор ОКЛ ім. І.І. Мечникова Сергій Риженко.

Донецька область

На Донеччині після оголошення червоної зони епідемічної небезпеки мешканці масово рушили на вакцинацію. У Маріуполі в чотирьох центрах вишикувалися величезні черги. Люди говорять, що прийшли на щеплення, бо бояться втратити заробіток.

– Сказали, що вийшла спеціальна постанова, що за невакцинацію будуть наказувати. Тому я закрила свій магазин і приїхала сюди, – розповідає жінка з черги.

Львів

Аналогічні черги на щеплення спостерігаються й у Львові. Тут взагалі через велику кількість охочих отримати ін’єкцію час роботи центрів вакцинації подовжили до шостої години вечора, а в поліклініках – до восьмої.

– Тепер можна буде вакцинуватися у дві зміни з 10.00 до 14.00 і з 15.00 до 18.00. У міських поліклініках медики працюють фактично в три зміни з 9.00 ранку до 20.00, – каже директор департаменту Адміністрація міського голови Євген Бойко.

Харків

У Харкові для лікування пацієнтів з коронавірусом виділять ще три міські лікарні, це додатково 300 місць. Однак лише в одній з них є потоковий кисень, решта ліжок забезпечені кисневими концентраторами.

Волинь

На Волині зафіксовано спалах коронавірусної хвороби в обласній психіатричній лікарні. Там екстрено розгорнули спеціальне відділення. Вірус виявили у майже 40 пацієнтів.

Загалом ситуація в області із захворюваністю на Covid-19 близька до критичної. Стільки тяжких хворих не фіксували від початку пандемії. Та попри все, люди й далі ігнорують маски, соціальну дистанцію та елементарні правила карантинного режиму.

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