Червоні лінії у Парижі. Чим може закінчитися нормандська зустріч

У Парижі готуються до однієї з найочікуваніших зустрічей на високому рівні, у центрі якої наша країна. Лідери України, Німеччини, Франції та Росії мають зустрітися у нормандському форматі після трирічної перерви.

Вони говоритимуть про майбутнє Донбасу, можуть торкнутися і газових питань. В Офісі президента запевняють, що готові до будь-яких поворотів. Франція й Німеччина, з самого початку агресії допомагають Україні вплинути на Росію, яка окупувала наші території.

Читайте: Нормандський саміт 2019: все, що потрібно знати про зустріч

Досі найбільш плідною вважалась зустріч у Мінську у лютому 2015 року. Тоді вдалося прописати Мінські домовленості, які дещо знизили інтенсивність обстрілів та дозволяють світові приборкувати Росію принаймні за рахунок санкцій.

Для Еманюеля Макрона та Володимира Зеленського зустріч у такому форматі – уперше. Основне питання – це мир на Донбасі. Мінімум, Україна хоче добитися звільнення заручників та припинення вогню. Не відкидають і питання газу. До будь-якого повороту, кажуть у Офісі Президента, вони готові.

Володимиру Зеленському Кремль із серпня вставляє палиці у колеса. Київ був змушений розвести війська у Станиці-Луганській, Золотому та Петрівському, а ще, піти на так звану Формулу Штайнмаєра.

За нею Україна має провести місцеві вибори на непідконтрольних територіях. Однак, під наглядом ОБСЄ і за українським законодавством.

Офіційний Київ запевняє, що червоних ліній на перемовинах не переступить. Поступки можливі, лише якщо Росія повністю забере війська, ми контролюватимемо кордон, а у майбутніх виборах зможуть, без загрози для життя, взяти участь проукраїнські політики.

Нагадаємо, двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна відбудеться після завершення переговорів у нормандському форматі.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.