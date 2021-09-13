Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Світ
Людмила Богданова |

Чеська поліція розкрила подробиці затримання росіянина Франчетті

Росіянина Олександра Франчетті, який брав активну участь в окупації Криму, затримали в Чехії. Правоохоронці провели операцію за міжнародним ордером на арешт, виданим за запитом України.

Деталі затримання бойовика розкрили представники Чеської поліції. Вони повідомили, що спеціальної пастки йому не готували. Під час паспортного контролю чеські правоохоронці виявили, що Олександр Франчетті розшукується українськими колегами. Де саме нині перебуває росіянин, не повідомили.

– Учора на основі міжнародного ордера на арешт в аеропорту Вацлава Гавела ми заарештували громадянина Російської Федерації. Працюють поліція, прокуратура та суди. Результатом цього провадження буде рішення щодо подальшої долі цієї особи, – розповів Ондржей Моравчік – речник Поліції Чеської республіки.

У Чехії росіянин ще з 90-х років та має право на постійне проживання. Працював Франчетті фітнес-тренером в одному зі спортивних залів у Празі.

Це підтвердив власник закладу, однак повідомив, що востаннє бачив Франчетті у 2016 році. Також на росіянинові було зареєстровано дві компанії у Чехії. Нині вони, згідно з чеським реєстром, ліквідовані, однак за цими адресами розташований житловий будинок, де на домофоні ще залишилося прізвище росіянина.

В українському МЗС та Офісі прокурора вже підтвердили інформацію про те, що на Франчетті з 2020-го був виданий міжнародний ордер на арешт за ст. 260 ККУ – участь у не передбачених законом збройних формуваннях, якими були Самооборона Севастополя, а згодом Північний вітер. На український півострів Франчетті приїхав у 2014 і в результаті був нагороджений медаллю за “повернення Криму”.

У чеських ЗМІ пишуть, що Фрачетті можуть видати Україні уже 13 вересня, але поки жодна зі сторін цього не підтвердила.

Коли ж саме росіянина можуть передати Україні, поки що невідомо. За словами чеських правоохоронців, це може трапитися після рішення суду.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Офіс генпрокурора просить Чехію видати затриманого росіянина Франчетті
Офіс генпрокурора просить Чехію видати затриманого росіянина Франчетті
У Чехії затримали учасника анексії Криму за запитом України
У Чехії затримали учасника анексії Криму за запитом України
Тепла температура та денні дощі у Криму: погода в Україні 12 вересня
Тепла температура та денні дощі у Криму: погода в Україні 12 вересня
Помста Росії за Кримську платформу: Кулеба про затримання кримських татар
Помста Росії за Кримську платформу: Кулеба про затримання кримських татар
Сонячно та без опадів: погода в Україні на вихідні
Сонячно та без опадів: погода в Україні на вихідні
У Чехії до 20 років в’язниці засудили чоловіка, який воював на боці бойовиків “ЛДНР”
У Чехії до 20 років в’язниці засудили чоловіка, який воював на боці бойовиків “ЛДНР”
Воював проти України: в Чехії засудили на 20 років бойовика з Донбасу
Воював проти України: в Чехії засудили на 20 років бойовика з Донбасу
Про Крим ми ніколи не забудемо: Кулеба про зустріч Зеленського із Путіним
Про Крим ми ніколи не забудемо: Кулеба про зустріч Зеленського із Путіним
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка