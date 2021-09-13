Чеська поліція розкрила подробиці затримання росіянина Франчетті

Росіянина Олександра Франчетті, який брав активну участь в окупації Криму, затримали в Чехії. Правоохоронці провели операцію за міжнародним ордером на арешт, виданим за запитом України.

Деталі затримання бойовика розкрили представники Чеської поліції. Вони повідомили, що спеціальної пастки йому не готували. Під час паспортного контролю чеські правоохоронці виявили, що Олександр Франчетті розшукується українськими колегами. Де саме нині перебуває росіянин, не повідомили.

– Учора на основі міжнародного ордера на арешт в аеропорту Вацлава Гавела ми заарештували громадянина Російської Федерації. Працюють поліція, прокуратура та суди. Результатом цього провадження буде рішення щодо подальшої долі цієї особи, – розповів Ондржей Моравчік – речник Поліції Чеської республіки.

У Чехії росіянин ще з 90-х років та має право на постійне проживання. Працював Франчетті фітнес-тренером в одному зі спортивних залів у Празі.

Це підтвердив власник закладу, однак повідомив, що востаннє бачив Франчетті у 2016 році. Також на росіянинові було зареєстровано дві компанії у Чехії. Нині вони, згідно з чеським реєстром, ліквідовані, однак за цими адресами розташований житловий будинок, де на домофоні ще залишилося прізвище росіянина.

В українському МЗС та Офісі прокурора вже підтвердили інформацію про те, що на Франчетті з 2020-го був виданий міжнародний ордер на арешт за ст. 260 ККУ – участь у не передбачених законом збройних формуваннях, якими були Самооборона Севастополя, а згодом Північний вітер. На український півострів Франчетті приїхав у 2014 і в результаті був нагороджений медаллю за “повернення Криму”.

У чеських ЗМІ пишуть, що Фрачетті можуть видати Україні уже 13 вересня, але поки жодна зі сторін цього не підтвердила.

Коли ж саме росіянина можуть передати Україні, поки що невідомо. За словами чеських правоохоронців, це може трапитися після рішення суду.

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