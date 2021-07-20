Четверта хвиля: штам Дельта продовжує активно поширюватися у світі

Попри активну вакцинацію, у світі поширюється штам коронавірусу Дельта. У Франції, Італії та Великій Британії кількість хворих почала різко зростати.

Проте Європа намагається якнайшвидше здобути колективний імунітет. Тому вакцинація від коронавірусу триває.

У Франції заявили, що країну накрила четверта хвиля епідемії. За тиждень кількість випадків інфікувань зросла удвічі, щодня реєструють близько 100 тис. нових заражень, 80% з них – штам Дельта. В країні готуються до посилення обмежень.

– Ми зіткнулися з четвертою хвилею вірусу. Поки рівень заражень невисокий, але динаміка свідчить, що епідемія все ще загрозлива. Нова хвиля крутіша та швидша за попередні. Тож потрібно зробити все, аби не дати цій хвилі стати ще більш згубною, – зазначив офіційний представник уряду Габріель Аттал.

В Італії до кінця вересня хочуть вакцинувати від коронавірусу 80% дорослого населення.

За даними МОЗ Іспанії, у країні вже повністю вакцинували половину населення країни. Але нових заражень 19 липня виявили удвічі більше, ніж тиждень тому – з 16 липня понад 61,5 тис. Минулого тижня кількість госпіталізацій з Covid-19 зросла на понад 60%. Пацієнтів, які потребують інтенсивної терапії, більше на 40%.

В частині Великої Британії (Англії) напередодні зняли майже всі карантинні обмеження. Нині до пабів та інших розважальних закладів пускають необмежену кількість людей, у яких є сертифікат про щеплення від Covid-19.

Водночас загалом у країні фіксують рекордний рівень заражень – щодня приблизно 50 тис. нових випадків. 60% тих, хто потрапляє до шпиталю – не щеплені. Тож влада закликала британців бути обачними після скасування обмежень.

Прем’єр Борис Джонсон також попередив, що з кінця вересня на масові заходи будуть пускати лише повністю вакцинованих, щоб уникнути нової хвилі пандемії.

Станом на 20 липня в Україні за добу зафіксували 598 нових випадків коронавірусу. За останні 24 години померло 25 людей, а одужати вдалося 540 українцям.

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