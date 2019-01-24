Четверта річниця обстрілу Маріуполя: хроніка подій та чи покарані винні

Сьогодні четверта річниця обстрілу російськими найманцями Маріуполя.

У 2015 році, о 9:15 ранку бойовики випустили на місто понад 120 снарядів з Градів та Тюльпанів. Тоді, загинула 31 людина, з них одна дитина. Поранення дістали 125 жителів.

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Того ж вечора правоохоронці затримали коригувальника вогню на прізвисько Гаішнік, який розповів, що атаку на Маріуполь здійснювала російська артилерійська батарея. Його засудили на 9 років тюрми.

Слідство та міжнародні спостерігачі довели, що обстріл передмістя Маріуполя російсько-окупаційні війська вели з території селищ Октябрське та Заїченко.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Маріуполі на меткомбінаті через обвал залізобетонної плити загинув робітник.

Опубліковано Cічень, 24 в 11:53



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