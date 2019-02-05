Четвертий день Ukrainian Fashion Week: вибір Джамали і що у тренді

Мода на переробку не обійшла стороною і дизайнерські покази. На Українському тижні моди нині вчать, як правильно вдягнутися, аби не переплатити й поменше шкодити природі. Якщо коротко: нове – це добре забуте старе. Потім згадане і трохи перероблене.

Український модний тиждень взяв курс на зменшення шкоди природі і друге життя речей.

На вішаках – речі для тих, хто споживає свідомо. Наприклад, дизайнер Світлана Бевза зробила усе, аби пальто здавалось хутряним. Але при цьому – жодної вбитої тварини.

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Аби бути справді модним не обов’язково витрачати тисячі гривень на якесь вбрання.

Та справа не лише в економії, переконують організатори Українського модного тижня. Скоріше, йдеться про те, щоб зменшити шкоду природі. Авторська річ не коштуватиме копійки, зате  носитиметься роками.

Сама Данилевська навмисне вдягла сукню Лілії Пустовіт – з попередніх сезонів. Цьогорічне теж буде актуальне не один рік. Лілія Пустовіт вивела на подіум сучасних гуцулів – у вбранні із натуральних тканин.

Нагадаємо, що диктуватиме мода у сезоні весна-літо 2019.

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