Чи загрожує Україні бензинова криза через погіршення відносин з Білоруссю

Через погіршення відносин з Білоруссю Україні не загрожує бензинова криза. Інші виробники нафтопродуктів готові протягом 10 днів збільшити імпорт сировини.

Про це вони заявили на спеціальній нараді в Міністерстві енергетики.

Також найближчим часом в парламенті з’явиться законопроект, який зобов’яже державу робити певні запаси нафтопродуктів і зрідженого газу. Минулого року в Україну з-за кордону завезли понад 1 млн тонн різних видів бензину, з яких дві третини – з Білорусі. Цього тижня там заявили, що скорочують постачання в нашу країну. Зокрема 95-го бензину.

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Український ринок палива весь травень був у стресі – спочатку уряд вручну регулює ціни на бензин, а потім ображена за критику Лукашенка Білорусь пригрозила зупинити постачання 95-го бензину на український ринок. Це половина українських потреб. Згодом сусіди спростували – постачання не припиняють, а скорочують на місяць.

Це сталося через ремонт на білоруському нафтопереробному підприємстві, звідки в Україну везуть бензин.

Водночас дизель і бензин А-92 поставлятимуть без змін. У Білоруській нафтовій компанії запевняють, що тут немає ніякої політики. Україна для них важлива з огляду на прибутки.

Але зараз напружена ситуація у самій Білорусі. Через американські санкції щодо білоруського НПЗ Нафтан, який забезпечує паливом всю країну, російські компанії злякалися і припинили постачати туди нафту. Завод зупинився. Щоб не було дефіциту для своїх – білоруси почали скорочувати експорт.

Українські мережі АЗС спрацювали оперативно.

– Ми викупили все пальне в Литві. Знаю, що вже підписані контракти на партії через море, а також заявили про нарощування потужностей Кременчуцького нафтопереробного заводу, – повідомив директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Але Україна дуже залежить від імпорту. Десь по 30% нам поставляють Білорусь і Росія. Лише 20% – це вітчизняне виробництво. Решта – Литва і постачання через море потроху з різних країн. У нас 80% імпортного дизеля і газу, половина – бензину.

Але Україна може сама себе забезпечувати пальним. Правда, з шести НПЗ, які є в Україні, зараз працює тільки Кременчуцький і газопереробний завод Шебелинський. Водночас один Кременчуцький завод може покрити потребу України в бензині.

– У нас є дуже потужний Кременчуцький нафтопереробний завод, який зараз завантажений всього на 30%. У нас є купа портів морських, які можуть перевалювати і нафту, і нафтопродукти в необмеженій кількості. Навіщо нам постійно озиратися на Москву і на Мінськ? – зазначив Куюн.

Але тут питання до бізнесу – білоруський бензин гуртом виходить дешевше, ніж вітчизняний. І нашим АЗС вигідніше його купувати. В уряді кажуть, якщо постане питання скорочення імпорту – готові знизити для українських НПЗ податки, щоб вирівняти ціни.

– Акцизна політика, рівняння ціни – це та ідея, яка завжди як козир в рукаві, знову ж, будемо дивитися на розвиток ситуації, тому що це дуже тонке рішення, – повідомив заступник міністра розвитку економіки України Тарас Качка.

Проте в Асоціації операторів ринку зазначають, що потреба в газі та дизелі не може бути покрита вітчизняними виробниками.

– Щодо зрідженого газу ми максимально імпортозалежні, оскільки сама технологія цього виду пального не дозволяє наростити такі значні обсяги навіть у довгостроковій перспективі. Купувати паливо потрібно там, де краща якість, ціна, – заявила президент Нафтогазової асоціації України Неля Привалова.

Що стосується цін на бензин А-95, то в червні вони не зростуть, адже дотепер діє державне регулювання ринку пального.

Держрегулювання цін на бензин

У травні уряд ввів на період карантину держрегулювання цін на бензин і дизель.

Граничні межі торгової надбавки до середньої ціни дизпалива не повинні перевищувати 7 грн/літр, а бензину – 5 грн.

Обмеження поширюються тільки на бензин марок АІ-92 та АІ-95.

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