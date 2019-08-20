Чітка схема оцінки та вимоги для покупців: що передбачатиме запуск ринку землі

Те, на що десятиліттями не могли наважитися в Україні, вже з наступного року може стати реальністю – команда Володимира Зеленського обіцяє запустити ринок землі. У Мінагрополітики переконані: від повноцінного ринку з прозорими та чесними правилами виграють всі – і самі власники паїв, і фермери, і держава.

Загалом у нашій державі понад 40 млн га сільськогосподарської землі. 30 з них – приватні і належать пайовикам, 10 млн – державі – це угіддя держпідприємств, Академії Наук, міністерств та відомств.

Формально у нас дозволено оренду. Власники паїв здають свої наділи фермерам або агрохолдингам, за що отримують гроші. Правда, у нас вони мізерні – в середньому $50 за га, що вп’ятеро менше, ніж у Європі. Іноді підприємці платять людям натурою – зерном, борошном, цукром чи олією. Селяни, звісно, і тому раді.

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Але продавати землю поки бояться. Мовляв, прийдуть іноземці та все заберуть. Фахівці наголошують: усе ретельно пропишуть, так як земля має залишатися у власності українців. Скільки даватимуть в одні руки – поки думають. Один із варіантів, щоб в межах однієї громади, району чи області агропідприємство не могло володіти більше як 1/3 угідь. Це має завадити монополізації.

Про конкретну вартість одного гектара поки не говорять, але обіцяють напрацювати чітку схему оцінки. Головною вимогою для тих, хто купуватиме землю, буде її обов’язковий обробіток і використання саме для сільського господарства. Від можливого продажу очікують насамперед потужного притоку інвестицій, і не тільки в АПК.

Відкриття вільного продажу сільгоспземель не означає, що в Україну одразу ж ринуть шалені інвестиції з Китаю чи Аравійського півострова, але за попередніми розрахунками щороку додатково $5 млрд цілком можуть надходити, – вважають фахівці. Причому ринок не скасовує оренди. Правда, поки ніхто не скаже яка модель існуватиме в Україні. Над революційним законом активно працюють.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Юлія Тимошенко порівняла відкриття ринку землі з ваучерною приватизацією.

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