Чому біля окупованих територій дивляться росТБ замість українського

Перехід на цифрове мовлення спричинив справжній вакуум українських програм на Півдні та Сході країни. Ба більше: там почали активніше дивитися російський продукт. Питання не в тому, що люди не змогли придбати пристрої прийому сигналу. Т-2 є у багатьох, а от подивитися вітчизняні програми не можливо – дуже слабкий сигнал і замість якісної картинки на екрані квадрати.

Перестали бачити українські канали мешканці селищ, що межують з Донечиною, ще 2014-го. Тоді, із початком російської окупації українських територій, кремлівські загарбники посилювали потужність ретрансляторів – власних пропагандистських каналів. У деяких домівках взагалі ловлять лише російські й телеканали так званої «ДНР».

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Проблема із якісним покриттям цифрового телебачення актуальна і для південних районів Запорізької області. З переходом на Т-2, жителі , наприклад, Приморського та Приазовського районів почали приймати програми, що транслюються з території тимчасово окупованого Криму.

У Нацраді запевняють: уже наступного тижня заплановані переговори із компанією-розробником національної цифрової телемережі щодо вирішення ситуації та покращення якості ретрансляції українських телеканалів.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що делегація України у ПАРЄ заспівала гімн під час включення РосТБ.

Опубліковано Жовтень, 16 в 11:27



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