Чому деякі міста без гарячої води після відміни регульованої ціни на газ

В Україні більше немає регульованих цін на блакитне паливо, слідом за промисловістю та населенням підприємства теплокомуненерго купуватимуть газ самостійно та за ринковими цінами.

В уряді вважають, що таким чином зросте відповідальність місцевої влади за тарифи, а ще це шанс вивести з кризи централізоване теплопостачання.

– Неефективність менеджерів комунальних підприємств більше не буде покриватися фіксованою ціною на газ. Тепер всі ТКЕ, більшість з яких належить місцевій владі, будуть укладати контракти із газопостачальними компаніями самостійно, на тих найкращих умовах, які будуть присутні на ринку, – заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Водночас не всі нині готові до таких змін. Деякі міста залишилися без гарячої води та існує загроза, що взимку будуть без тепла.

Зокрема, тепловики Луцька та Вінниці вирішили взагалі відключити гаряче водопостачання. Кажуть, що купити газ наперед не можуть через накопичені багатомільйонні борги.

Загалом по країні ТКЕ завинили за газ близько 67 млрд грн, оскільки підприємства роками працювали собі в збиток через занизькі тарифи на тепло та гарячу воду.

– Ми мусимо заплатити за газ, за який споживачі з нами розрахуються лише за два місяці. У нас немає зараз коштів, аби купити газ на наступний місяць, – розповів Антон Безносиков, речник Луцьктепло.

Схожа ситуація майже в 120 містах, усі вони ризикують залишитися без гарячої води, а в перспективі – й без опалення.

– Це призведе до стрімкого зростання тарифів для населення та неплатежів за комунальні послуги. А також – до непомірних видатків бюджетів територіальних громад на закупівлю природного газу, – пояснив Віталій Кличко, мер Києва та голова Асоціації міст України.

Проте у Кабміні обіцяють, що без газу ніхто не залишиться, а проблеми з боргами тепловиків планують владнати протягом наступних трьох тижнів. Після цього підприємства ТКЕ отримають шанс нарешті подолати кризу, сподіваються фахівці.

І хоч тарифи на тепло та гарячу воду для населення таки можуть зрости, натомість споживачі отримають якісні послуги, а підприємства – інвестиції в реконструкцію та модернізацію. Інакше, на думку експертів, систему централізованого опалення не врятувати.

З травня 2021 року до 30 квітня 2022-го в Україні діють базові річні ціни на газ. Тобто тепер і влітку, і взимку кубометр блакитного палива за замовчуванням коштує однаково.

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