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Чому евакуйованих із Китаю везуть у Нові Санжари – пояснення МОЗ

У МОЗ пояснили, чому саме обрали медзаклад у Нових Санжарах. Міністр Зоряна Скалецька наголосила, що тамтешні умови найкраще підходять для ізоляції евакуйованих. При цьому наголосила, що людей обстежили і вони здорові. Але для ще більшої надійності їх протримають окремо два тижні. Тож українцям боятися абсолютно нічого.

Їжу нашим співвітчизникам та іноземцям не готуватимуть на кухні закладу, а привозитимуть з іншого місця, задіювати місцевий персонал не планують. За здоров’ям евакуйованих стежитимуть два лікарі і медсестра з екстреної медицини катастроф, які перебувають з ними ще з літака. Подробиці в репортажі Олени Астахової.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Олексій Гончарук вилетів у Нові Санжари, де знаходитимуться евакуйовані громадяни з Китаю на обсервації.

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