Чому Крюківський завод, що випустив новий експрес на Бориспіль, на межі банкрутства

Україна може бути гідним конкурентом на світовому ринку у виробництві потягів та вагонів. Зокрема Крюківський вагонобудівний завод, розташований у Кременчуці навчився виробляти пасажирські вагони абсолютно європейської якості.

Укрзалізниця навіть замовила кілька десятків, але потім не розрахувалась, і підприємство опинилось у боргах. Нині завод, який забезпечує роботою шість тисяч людей, просить державу підтримати вітчизняного виробника не на словах, а на діях.

Замовлення із шести дизелів-потягів замовник зменшив до одного. Тоді як підприємство закупило комплектуючі на всі шість одиниць дизель-потягів, але повністю розрахуватись за них не може. В Укрзалізниці запевняють, від угоди не відмовляються.

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Дизель-потяг – нова розробка підприємства, курсує за маршрутом Київ-Бориспіль. У ньому вагони першого і другого класів, із системою кондиціонування і вентиляції, розетками для зарядки гаджетів.

Вакуумні туалети, душові, холодна, гаряча вода, кавові апарати, у кожному купе – кліматконтроль і трирівневе освітлення, покриття підлоги, як у європейських вагонах і літаках. Це теж наш, український, купейний пасажирський вагон, виготовлений на Крюківському заводі цьогоріч.

Які новинки представив завод, і чи будуть ними користуватися в українських містах, про це докладніше на YouTube Фактів ICTV.

Як відомо, главою Укрзалізниці Кравцова призначили у січні 2019 року.

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