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Чому Києву не вистачає двірників і як це виправити

Столиці не вистачає двірників, вакансій кілька тисяч. Люди неохоче йдуть працювати з мітлою, бо робота важка і не дуже гарно оплачувана. Тож серед тих, хто працює – багато пенсіонерів і любителів свіжого повітря.

У місцевому ЖЕКу визнають – вільних вакансій двірників майже третина.  І це при тому, що  у столиці нині офіційно понад 8,5 тис. безробітних – звітують у центрі зайнятості.

Хуртовина, спека чи  дощ. За будь якої погоди коли ще всі сплять – вони  вже працюють.

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Пані Лідія працює двірником майже 35 років. Зізнається  – прийшла на роботу аби отримати квартиру. Утім, затрималася надовго.

За важку працю отримує  трохи більше 4 тис. грн. За ці гроші прибирає подвір’я, підмітає сходи у двох багатоповерхівках.

Усього в бригаді 9 двірників. Вони обслуговують 16 багатоповерхівок, кадрів не вистачає. Тож за потреби – один одному допомагають.

У КМДА проблему визнають, у планах є будувати житло для комунальників. Щоправда, поки це далека перспектива.

До слова, робота в США: в готелях, ресторанах і на фермах не вистачає 60 тис. робочих.

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