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Чому найбагатшому селу на Прикарпатті бракує грошей на міст над коліями

Щодня жителі передмістя Івано-Франківська наражаються на смертельну небезпеку. Залізниця розділила село Ямниця на дві частини. Тут аж 7 колій, бо поруч один із найбільших заводів на Прикарпатті. Аби перетнути їх доводиться лазити попід вагони і переносити через колії дітей, адже частина села – промисловий вузол.

Жодних вказівників чи світлових сигналів немає. Діти та старші чекають поки потяг проїде. І щоразу хвилюються за своє життя.

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Тут трапляються нещасні випадки. Три роки тому тут загинула людина, півроку тому жінці відтяло пальці.

Будівництва наземного пішохідного переходу над коліями місцеві добиваються давно. Уже навіть зробили проект – колію обіцяють захистити спеціальними плитами, освітлити та встановити сигнальні вогні. Вартість робіт 3 млн. грн. Однак грошей бракує – каже місцева влада. Через відсутність коштів уже відмовилися від ідеї побудувати пішохідний міст. Хоча Ямниця була і залишається  найбагатшим селом на Прикарпатті.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що провідників у потягах стане менше.

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