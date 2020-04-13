Чому не можна викидати у смітник використані маски та як утилізувати

Нині важливо не лише носити маски та вчасно їх міняти, а й правильно утилізувати. Викидати засіб захисту в смітник не можна – адже там може бути вірус, який ще швидше пошириться.

Було би добре, якби люди після використання масок і рукавичок заливали їх дезінфікуючим розчином, або замочували у воді з мильним розчином, – Ольга Мелець-Забромна, еколог.

Оброблені маски й рукавиці треба зберігати в герметичних пакетах, а потім відвезти чи відправити поштою на спеціальне підприємство. Правда, таких у нас одиниці.

Ліквідацію медичних відходів мала б контролювати, і місцева, і державна влада. На Львівщині похапцем взялись організовувати логістику збору відходів і планують розмістити спеціальні пункти поблизу лікарень.

Факти ICTV раніше писали про те, що у Черкасах поліцейські роздають людям маски.

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