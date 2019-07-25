Чому потрібно відмовлятися від сміттєпроводів: приклад Дніпра та Харкова

Сміттєпроводи у багатоповерхівках давно вже віджили свій термін експлуатації. За стандартами, їх мають щодня мити, причому не хлоровмісними засобами. Потім протирати. А раз на місяць розбирати весь стовбур. Та на практиці виходить, що конструкцію не миють десятками років, тож вони стали розплідником тарганів і щурів.

Багато обласних центрів ухвалили рішення запломбувати їх. Ніяк не може позбутися антисанітарних конструкцій столиця. Усе падає в підвал, де зазвичай має висипатися одразу в контейнер. Але на практиці це вигрібає двірник своїми руками.

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Місто начебто й не проти закрити всі сміттєпроводи. Але за законом, рішення заварити мають ухвалювати самі мешканці будинків. При цьому комунальники радять це робити. Але не усі мешканці підтримують таку ідею.

Позбулися майже всіх сміттєпроводів в Одесі, Дніпрі, Чернівцях. Найпершим був Харків. Там заварили все ще 8 років тому. Харків’яни не платять за користування сміттєпроводами, а нові будинки проектують уже без труб для відходів, – кажуть у мерії Харкова і радять їхній досвід перейняти іншим містам.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у київській багатоповерхівці вибухнув сміттєпровід.

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