Чому Трамп не посилює санкції проти Росії і чи вдасться йому повернути Путіна у G8

Нові санкції проти Росії лише на папері виглядають суворо. Офіційно Вашингтон заборонив американським банкам надавати валютні кредити російському уряду. Також адміністрація США закликала Світовий банк і МВФ не надавати Москві кредитування.

Насправді ж, Кремль десятиліттями не просить допомоги в цих організацій, а от для російських банків санкції болючі, але не смертельні. Аби не симпатія Трампа до Путіна – санкції могли б ще більше вдарити по Росії. Поки що ж вводяться лише компромісні обмеження, щоб вгамувати настрої у Конгресі.

У Білий Дім принесли жорсткіші санкції, але їх президент США поклав під сукно. Дональд Трамп може пригальмувати обмеження, але не зупинити їх – адже покарання для Москви розробляють фахівці міністерств і підтримують законодавці. І цим заважають спробам очільника Білого Дому полегшити Путіну життя. Тим самим повернути російського лідера за стіл переговорів світових лідерів Великої вісімки.

Такі маневри вже вдалися з поверненням Москви до Ради Європи. Очільника Білого Дому не надто хвилюють політичні наслідки таких дій і те, що за свої злочини Путін так і не відповів ні перед Україною, ні перед світом.

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Поки що дружні пориви Трампа до Кремля та його очільника стримує Конгрес, який так чи інакше тримає оборону західних цінностей і намагається протистояти авторитарним замашкам голови Білого Дому. Утім не раз західні журналісти та експерти підкреслювали: Дональд Трамп грає більшу роль в американській політиці, ніж того хотів би Капітолій. Це турбує конгресменів. А Трамп просто хоче діяти самостійно і не чути відмов.

Сенату і Палаті представників поки не вдається скерувати політику Трампа на стримування агресії Росії, але точно законодавці не дадуть перетворити зовнішню політику президента на дружню до Кремля.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Трампу порадили запросити Україну на саміт G7.

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