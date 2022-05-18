Чому Туреччина проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО та що може змінити це ставлення

Російська агресія в Україні призвела до того, що після 75 років нейтралітету Фінляндія вирішила вступити до НАТО. Разом з нею Швеція, яка була позаблоковою взагалі два століття.

Заявки на вступ генсеку Північноатлантичного альянсу подали посли цих країн при НАТО у штаб-квартирі у Брюсселі.

– Це чудовий день у критичний момент для нашої безпеки. Кожна країна має право обирати свій шлях. Ви зробили свій вибір після демократичного процесу, і я вітаю ваше рішення приєднатися до НАТО. Ви – наші найближчі партери, і ваше членство збільшить нашу спільну безпеку. Це історичний момент, – каже генеральний секретар НАТО ЄНС Столтенберг.

Тепер заявки Фінляндії та Швеції має погодити кожен з 30 союзників у Північноатлантичному альянсі. Проти – Туреччина через те, що на думку Анкари, фіни та шведи не мають чіткої позиції стосовно курдів і прибічників ісламського проповідника у вигнанні Фетхуллаха Гюлена. Їх офіційний Стамбул вважає терористами.

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Але, як пише Bloomberg, Туреччина може змінити свою позицію стосовно нових членів Альянсу, якщо Вашингтон скасує обмеженя на продаж Анкарі новітніх американських озброєнь. Вони були накладені після того, як Ердоган купив у Росії комплекси С-400. Вирішувати суперечки вже прибув до Нью-Йорка міністр закордонних справ Туреччини.

– Ми хочемо вирішити проблеми, які ми маємо у наших відносинах зі Сполученими Штатами. Зустріч у Римі на полях саміту G20 у жовтні між президентами США та Туреччини була б важливою в цьому плані. Ми створили стратегічний механізм за пропозицією Байдена. Мета цього механізму – вирішення двосторонніх або регіональних питань, – говорить міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу

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– Не нам говорити від імені турецького уряду. Існує сильний консенсус щодо прийняття Фінляндії та Швеції до альянсу. Якщо вони вирішать приєднатися, ми впевнені, що зможемо зберегти цей консенсус, – повідомляє речник Державного департаменту США Нед Прайс.

І якщо Швеція не має спільного сухопутного кордону із Росією, державна межа Фінляндії та Федерації сягає 1300 км. У прикордонних районах Фінляндії фіни та росіяни, які сюди переїхали багато років тому, вже закуповують продукти, перевіряють бомбосховища та морально готуються відбивати ймовірний російський наступ.

– Нам потрібно більше озброєнь. Розумієте, Росія — країна, яка поважає лише силу. Більш нічого. Сила потребує іншої сили у відповідь, тепер ми її матимемо разом з НАТО, – каже жителька прикордонного міста Лаппеенранта Ріїтта Мустонен.

Крім того, росіянка, яка проживає у Фінляндії Марія Тайна-Парвіайнен говорить:

– Путін ненавидить росіян, він ненавидить усі нації. Він вбиває в тому числі росіян. Він, насправді, ніякий не патріот.

Якщо раніше більшість фінів та шведів сумнівалися, то після початку війни в Україні аргументів “за” НАТО стало більше. Порівняно з довоєнним періодом підтримка серед населення членства Фінляндії та Швеції в НАТО виросла в рази. Так, відповідно до соцопитувань, якщо в січні за приєднання до НАТО висловлювалися менше третини фінів, то у травні за це вже три четверті населення.

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