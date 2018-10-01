Чому Україна йде під воду та як врятуватись

Два холодильника, монітор від комп’ютера, бампер від автомобіля і тони піску. Це все знайшли у столичному підземеллі. Київські колектори, побудовані в кінці 50-х років минулого століття вражають своєю занедбаністю. У Київавтодорі звітують, чистку та ремонти проводять за планом, однак щоразу під час дощів столиця раптово уходить під воду.

Цього річ, після літніх потопів Київавтодор на камеру не говорить. Лише надіслали письмову відповідь, грошей на чистку та ремонт вдвічі менше від потреби. Тож про будівництво нових колекторів взагалі не йдеться.

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Хоча і стан магістральних колекторів у підпорядкування Київавтодору теж вражає.

Під час зливи, з тонами сміття усе потужним потоком несеться у води Дніпра.

Все що не знесло потоком, роками осідає на дні колектора.

Поки столичні чиновники відмовляються від коментарів, столичні підземелля стають цвинтарем непотребу. І без будівництва нових колекторів та очисних споруд, підземні звалища дедалі більше виходитимуть на поверхню.

До слова, старі і засмічені зливостоки: дощі підтоплюють українські міста.

Опубліковано Жовтень, 01 в 19:52



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