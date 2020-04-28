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Чому українські медики масово хворіють на коронавірус

Із виявлених в Україні коронаінфікованих кожен п’ятий – медик. Це сімейні лікарі, медсестри та медбрати, працівники швидкої та лікарі різних профілів.

Найбільша кількість хворих медиків у Чернівецькій, Тернопільській та Рівненській областях. У місті Подільськ на Одещині 43 хворих медики. Один випадок летальний. Тиждень тому помер лікар сімейної медицини. Чоловік протягом тижня самостійно лікувався та продовжував працювати, а госпіталізували його вже в тяжкому стані.

Після його смерті виявили коронавірус ще у 32 медичних працівників. Докладніше про те, як хворіють медики – у збірному сюжеті.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у ЗСУ спростували спалах коронавірусу серед військових медиків.

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