Чому українські медики масово хворіють на коронавірус
Із виявлених в Україні коронаінфікованих кожен п’ятий – медик. Це сімейні лікарі, медсестри та медбрати, працівники швидкої та лікарі різних профілів.
Найбільша кількість хворих медиків у Чернівецькій, Тернопільській та Рівненській областях. У місті Подільськ на Одещині 43 хворих медики. Один випадок летальний. Тиждень тому помер лікар сімейної медицини. Чоловік протягом тижня самостійно лікувався та продовжував працювати, а госпіталізували його вже в тяжкому стані.
Після його смерті виявили коронавірус ще у 32 медичних працівників. Докладніше про те, як хворіють медики – у збірному сюжеті.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у ЗСУ спростували спалах коронавірусу серед військових медиків.