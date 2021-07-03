Чому українці не довіряють поліції та що змінилось за шість років реформи

4 липня 2015 року на Софійській площі перші 2 тис. нових патрульних склали присягу на вірність українському народу. І в той же вечір заступили на своє перше чергування.

З тих пір минуло шість років. У поліцію прийшло багато амбітних людей, які були готові якісно виконувати свою справу. Проте повністю зламати систему не вдалось і частина нових правоохоронців все ж звільнилась.

Голова правління українського Центру громадянських свобод та ініціатив Олександра Матвійчук впевнена, що нові патрульні не змогли залишитись у поліції через те, що у системі досі залишались люди, які жили по “старим законам”.

Але не все так погано і запуск реформи показав українцям, що зміни все ж можливі. Та і в поліції є люди, які виконують свою роботу чесно та відповідально.

Проте довіра до правоохоронців все ще на низькому рівні. Виною тому різні випадки порушення прав громадян.

У МВС переконують, що намагаються запобігти таким інцидентам. Але й населення інколи ставиться до правоохоронців з неповагою, тож часом поліція повинна бути жорсткою, кажуть у відомстві.

Фахівці наголошують: для того, щоб суспільство довіряло поліції, потрібно, аби вся правоохоронна система оновилася. Зокрема, зміни потрібні у судовій справі та прокуратурі.

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