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Чому в Україні об’єднали міністерства екології та енергетики

Міністерство екології та Міністерство енергетики об’єднали в одне, щоб уникнути конфлікту між відомствами і вести енергетичну політику зможуть таким чином, аби якнайменше шкодити природі. Про це на своєму першому брифінгу розповів новопризначений міністр Олексій Оржель. За його словами, довкілля та енергетику не можна розглядати окремо.

В об’єднаному відомстві питання екології не відійдуть на другий план, пообіцяв міністр. Зокрема, серед пріоритетів назвав запровадження системи поводження з відходами та зменшення обсягів викидів парникових газів тепловими електростанціями. Найближчим часом міністр пообіцяв презентувати комплексну програму розвитку.

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Серед інших пріоритетів новоствореного міністерства Олексій Оржель назвав нарощування газу власного видобутку і використання наявного потенціал наповну. Очільник відомства пообіцяв найближчим часом переглянути енергетичну стратегію країни, бо, за його словами, нині її не виконують. Головним завданням Оржель називає енергоефективність та боротьбу з енергетичною бідністю, коли споживачі не можуть оплатити суми в платіжках.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як скоротять міністерства та інші органи влади.

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