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Чому в Україні зникають бейбі-бокси і хто може отримати допомогу грошима

Майже два роки в Україні діє програма підтримки молодих батьків. У пологових будинках їм видавали пакунки малюка – набори з найнеобхіднішим на перші місяці життя. Але цього літа в багатьох областях бейбі-бокси зникли, і в Міністерстві соціальної політики заговорили про заміну їх грошовою допомогою. Але українці такою новацію не задоволені.

Головна причина такої ситуації доволі проста і традиційна – відмінений тендер. Після 2 років закупівель пакунків малюка ЮНОПСом – Управлінням ООН з обслуговування проектів, у 2020 році цю справу доручили державній установі Професійні закупівлі.

Та вже кілька місяців, з різних причин, торги так і не відбулися. А тим часом компанія, яка з 2018 року постачала бейбі-бокси, заявляє про припинення виробництва.

За неповних 2 роки тут створили понад півмільйона пакунків для малюків. Їх вміст постійно збільшували, а якість одягу, іграшок і косметики покращували.

Щоб знову відновити виробництво і налагодити поставки потрібно щонайменше місяць, кажуть на підприємстві. Та чи довірять їм знову робити бейбі-бокси – поки невідомо.

Пакет малюка передбачає предмети першої необхідності: пелюшки, підгузники, дитячий одяг для немовлят, засоби гігієни, рушники, ковдри, іграшку.

Одноразова допомога пакунок малюка видаватиметься мамі чи законному представнику дитини при виписці новонародженої дитини з пологового будинку. Факт передачі допомоги буде фіксуватися в акті прийому-передачі та в журналі обліку.

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