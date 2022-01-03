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Чому важливо спілкуватися та як у цьому може допомогти вакцинація

Оксана Михайлова Журналістка Факти ICTV, ведуча рубрики «Огляд соцмереж» та кореспондентка сайту Владислав Круглов Журналіст Факти ICTV, військовий кореспондент

Після вакцинації багато українців нарешті наважуються збиратися родинами для святкування новорічно-різдвяних свят.

Чимало людей для зустрічі обирають кафе чи ресторан замість домашньої оселі. Або і взагалі зустрічаються на вулиці на відкритому повітрі.

Та психологи визнають, що за два роки українці відвикли від тісного спілкування. Спочатку впливав страх від вірусу, згодом це стало звичкою. А ще добрячий відбиток накладають і соцмережі.

Та в будь-якому випадку експерти переконані, що після тривалої ізоляції українці максимально будуть тягнутися до спілкування.

– Те, що ми пережили й продовжуємо переживати – це дуже серйозний момент. Коли ми разом – ми сильніші, ми більш рішучі. Це абсолютно необхідно. Це знижує кров’яний тиск та дозволяє нам зробити емоційне провітрювання, – каже психологиня Наталія Ломоносова.

А ще спілкування з друзями та рідними прикрашає довгі й холодні зимові вечори.

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