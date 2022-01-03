Чому важливо спілкуватися та як у цьому може допомогти вакцинація

Після вакцинації багато українців нарешті наважуються збиратися родинами для святкування новорічно-різдвяних свят.

Чимало людей для зустрічі обирають кафе чи ресторан замість домашньої оселі. Або і взагалі зустрічаються на вулиці на відкритому повітрі.

Та психологи визнають, що за два роки українці відвикли від тісного спілкування. Спочатку впливав страх від вірусу, згодом це стало звичкою. А ще добрячий відбиток накладають і соцмережі.

Та в будь-якому випадку експерти переконані, що після тривалої ізоляції українці максимально будуть тягнутися до спілкування.

– Те, що ми пережили й продовжуємо переживати – це дуже серйозний момент. Коли ми разом – ми сильніші, ми більш рішучі. Це абсолютно необхідно. Це знижує кров’яний тиск та дозволяє нам зробити емоційне провітрювання, – каже психологиня Наталія Ломоносова.

А ще спілкування з друзями та рідними прикрашає довгі й холодні зимові вечори.

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