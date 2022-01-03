Чому важливо спілкуватися та як у цьому може допомогти вакцинація
Після вакцинації багато українців нарешті наважуються збиратися родинами для святкування новорічно-різдвяних свят.
Чимало людей для зустрічі обирають кафе чи ресторан замість домашньої оселі. Або і взагалі зустрічаються на вулиці на відкритому повітрі.
Та психологи визнають, що за два роки українці відвикли від тісного спілкування. Спочатку впливав страх від вірусу, згодом це стало звичкою. А ще добрячий відбиток накладають і соцмережі.
Та в будь-якому випадку експерти переконані, що після тривалої ізоляції українці максимально будуть тягнутися до спілкування.
– Те, що ми пережили й продовжуємо переживати – це дуже серйозний момент. Коли ми разом – ми сильніші, ми більш рішучі. Це абсолютно необхідно. Це знижує кров’яний тиск та дозволяє нам зробити емоційне провітрювання, – каже психологиня Наталія Ломоносова.
А ще спілкування з друзями та рідними прикрашає довгі й холодні зимові вечори.